بحثة شؤون دولية: التكلفة المنخفضة وراء انتشار المسيرات في الحروب

قالت هند الضاوي، الباحثة في الشؤون الدولية إن هناك اهتمام كبير في الحرب الروسية باستخدام المسيرات، خاصة أن الجانب الروسي اعتمد عليها بشكل كبير في حربه ضد أوكرانيا.

أشارت الضاوي خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش" المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أن تكلفتها المنخفضة كانت سببًا في استخدام المسيرات في الحرب الروسية الأوكرانية.

ونوهت الباحثة في الشؤون الدولية إلى أن موسكو تسعى لتطوير المسيرات، مؤكدة أن المسيرات على مستوى العالم أصبحت أكثر انتشارًا، لكن التكنولوجيا المضادة لها أصبحت متطورة وتجعلها فريسة للطرف الآخر في الحرب، حيث يمكن اصطيادها بسهولة.