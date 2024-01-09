الثلاثاء 09 يناير 2024
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متحدث الخارجية الأمريكية لـ"القاهرة الإخبارية": نشكر مصر على جهودها تجاه الشعب الفلسطينى

سامويل وربيرج المتحدث
سامويل وربيرج المتحدث باسم الخارجية الأمريكية

وجّه سامويل وربيرج، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، الشكر لمصر على استقبالها المساعدات الإنسانية من دول العالم وإداخالها إلى قطاع غزة.

وأضاف وربيرج خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه ليس لأي دولة أو حتى الولايات المتحدة ذاتها أن تفرض إرادتها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

نوه متحدث الخارجية الأمريكية إلى أن الرئيسين المصري والفلسطيني أكدا بشكل واضح رفضهما التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، مضيفًا أننا سنناقش مع الأمم المتحدة زيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر قرابة 3 أشهر.

أشار وربيرج إلى أنه يجب العمل على إعادة كل الفلسطينيين في قطاع غزة إلى منازلهم، وعدم السماح لأي دولة بفرض الآراء على الشعب الفلسطيني.

متحدث الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج المتحدث بإسم الخارجية الامريكية المساعدات الإنسانية قطاع غزة غزة

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