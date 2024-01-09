استشهاد 326 طبيبًا فلسطينيًا فى الحرب على غزة

قال الدكتور إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الإحتلال الإسرائيلي مستمر في حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني.

وأضاف "الثوابتة"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "الغد الإخبارية"، أن هناك أكثر من 60 ألف مصاب، بالإضافة إلى 326 طبيبًا استشهدوا خلال الغارات الإسرائيلية أو من خلال الاستهداف المباشر لهم.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن 112 صحفيًا حتى اللحظة الحالية تم اغتيالهم في قطاع غزة من قبل الإحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن استشهاد 40 فردًا من الحماية المدنية خلال انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

ونوه "الثوابتة"، أن هناك 7000 مفقودين تحت الأنقاض في غزة، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال ما زال مستمرًا في حربه وقصف الأبرياء والأطفال في قطاع غزة، وهدم منازل المواطنين على سكانها دون سابق إنذار.