استشهاد طفلين فلسطينيين بقصف الاحتلال فى رفح

أكد مراسل قناة "الغد الإخبارية"، استشهاد طفلين جراء قصف قوات الإحتلال الإسرائيلي جمعًا للأطفال شمال غرب رفح، بالإضافة إلى إصابة عدد من الصغار، تم وصولهم إلى مستشفى النجار.

وأشار إلى أن النازحين يعيشون معاناة كبيرة، بسبب نقص المواد الغذائية خاصة مع استمرار عملية النزوح من شمال ووسط قطاع غزة إلى جنوب القطاع.

وأضاف، أن مدينة رفح تفتقد أدنى مقومات الحياة، مؤكدًا أن الأمراض والأوبئة باتت تنتشر بين سكان مدينة رفح، خاصة مع هطول الأمطار الذي يؤثر بشكل كبير على الأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

ونوه مراسل "الغد الإخبارية"، إلى أن الطواقم الطبية في رفح الفلسطينية، تعمل بكل طاقتها لتقديم الدعم الطبي للجرحي، مشيرًا إلى أن نقص المستلزمات الطبية يجعل من الصعب شفاء معظم المصابين.