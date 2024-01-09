الثلاثاء 09 يناير 2024
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خبير اقتصادى: منصة "حافز" خطوة جيدة للتشجيع على الاستثمار

الدكتور يسري الشرقاوي
الدكتور يسري الشرقاوي الخبير الاقتصادي

قال الدكتور يسري الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، إن منصة "حافز" التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي، من الخطوات الجيدة، حيث تسهم في تعاون هيئة الاستثمار وشركاء التنميئة لدعم بئية الأعمال والشراكات الناشئة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة لنشرة الأخبار بقناة "dmc"، أنه وفقًا لتوجهات القيادة السياسية بالتشجيع على الاستثمار، يجعلنا أكثر قدرة على نمو الاقتصاد الوطني.

ونوه "الشرقاوي"، بأن منصة "حافز"، تسهم بشكل كبير في دعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة التوسع، وبالتالي يساعد تحقيق أهداف الدولة من الناحية الاقتصادية.

خبير اقتصادي حافز الاستثمار DMC القطاع الخاص هيئة الاستثمار

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