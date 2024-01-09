الثلاثاء 09 يناير 2024
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سنجر لـ"القاهرة الإخبارية": نتنياهو فاشل ولا يملك سوى قتل الأبرياء والأطفال

أشرف سنجر
أشرف سنجر

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، مازالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن متخبطة فيما تقدمه حول أزمة حرب غزة، بسبب زيادة عدد الشهداء وقتل الأطفال في قطاع غزة.

 

وأضاف خبير السياسات الدولية، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة قادرة على كبح جماح هذه الحرب، مضيفًا أن تصرفات بنيامين نتنياهو يساهم في خسارة الولايات المتحدة للأبد.

 

ونوه "سنجر"، أن الإدارة الأمريكية لم تقدم جديدًا للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ما يشغل بال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هدفه إرجاع المحتجزين.

 

وأشار "سنجر" إلى أن نتنياهو فاشل ولا يملك سوى قتل الأبرياء والأطفال، مؤكدًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحمي نفسه بالتمسك في السلطة وإطالة أمد الحرب في غزة الحل له من أجل الهروب من المحاكمة.

أشرف سنجر القاهرة الإخبارية نتنياهو قطاع غزة بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة

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