سقوط 6 شهداء إثر قصف الاحتلال لمدرسة محمد الدرة بخان يونس (فيديو)

قال إبراهيم قلن، مراسل قناة "الغد الإخبارية"، أن مدينة خان يونس لا تتعرض لقصف بل لتدمير ممنهج وشامل، مشيرًا أن طيران الإحتلال الإسرائيلي دمر برج "الفرا" أكبر المباني السكنية في المدينة.

ونوه "قلن"، أن القصف الإسرائيلي بات يستهدف المدنين بالأسلحة النارية، كما أن الإحتلال قصف محمد الدره التي تحوي الكثير من النازحين، أكثر من مرة وسقط منها 6 شهداء.

بلدة "خزاعة" دمرت بالكامل

وأوضح أن مئات المباني والمحال التجارية تم تدميرها بالكامل، مشيرًا أن بلدة "خزاعة" دمرت بالكامل، ولم يتبق منها منزل واحد.

وأضاف مراسل "الغد الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدد من الخيام بمخيم "النواصي" بمدينة خان يونس، بالإضافة إلى غارات إسرائيلية متفرقة في كافة أحياء خان يونس، حيث خلفت عشرات الشهداء.