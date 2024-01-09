الاحتلال الإسرائيلى يستهدف منزل عائلة "نصر الله" برفح الفلسطينية (فيديو)

أفاد مراسل قناة "الغد الإخبارية" بأنه، منذ قليل، استشهدت فتاة شرق مدينة رفح الفلسطينية، بسبب قصف إسرائيلي، مشيرًا إلى أن طيران الاحتلال قصف منزلًا لعائلة "نصر الله" المكتظ بالسكان والنازحين في حي "الجنينة".

وأشار مراسل "الغد الإخبارية" إلى أن القصف الإسرائيلي مستمر على مدينة رفح الفلسطينية، على الرغم من أن المدينة ما زالت تستقبل الكثير من النازحين من شمال قطاع غزة.

وأضاف أن النازحين في مدينة رفح يعيشون كارثة حقيقية، بسبب عدم توافر الخيام، فضلًا عن أن عدد النازحين في زيادة مستمرة، فالمساجد ممتلة، والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى الشوارع والأرصفة.

ونوه بأن ما يدخل من المعابر بخصوص المساعدات الإنسانية لا يكفي حوالي 10% من متطلبات الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن القصف مستمر وبكثافة على مناطق شرق مدينة رفح.