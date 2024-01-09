عاجل.. القاهرة الإخبارية: مستشفى شهداء الأقصى يتعرض للقصف وإصابة عدد من النازحين

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، أن أعداد المصابين والشهداء في رفح، يزداد بشكل كبير، مشيرًا أن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف خاصة في الساعات الأخيرة.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف منذ قليل مخيم النصيرات والمغازي، بالإضافة إلى أن استهداف مستشفى شهداء الأقصي بمسيرات إسرائيلية، مما أدي إلي إصابة عدد من النازحين.

ونوه "جبر"، بأن مستشفى شهداء الأقصى يواجه نفس مصير مجمع الشفاء وكمال عدوان، مؤكدًا أن المستشفى مكتظ بالمرضى والمصابين، فضلًا عن إحتماء عدد كبير من النازحين بداخلها.

وأشار "جبر"، أن الطواقم الطبية والمستشفيات هدف إسرائيل، حيث سقط عدد كبير من الأطباء والممرضين، فضلًا عن الاستهداف المباشر لسيارات الإسعاف.