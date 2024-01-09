الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

توك شو

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مستشفى شهداء الأقصى يتعرض للقصف وإصابة عدد من النازحين

بشير جبر مراسل القاهرة
بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، أن أعداد المصابين والشهداء في رفح، يزداد بشكل كبير، مشيرًا أن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف خاصة في الساعات الأخيرة.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف منذ قليل مخيم النصيرات والمغازي، بالإضافة إلى أن استهداف مستشفى شهداء الأقصي بمسيرات إسرائيلية، مما أدي إلي إصابة عدد من النازحين.

ونوه "جبر"، بأن مستشفى شهداء الأقصى يواجه نفس مصير مجمع الشفاء وكمال عدوان، مؤكدًا أن المستشفى مكتظ بالمرضى والمصابين، فضلًا عن إحتماء عدد كبير من النازحين بداخلها.

وأشار "جبر"، أن الطواقم الطبية والمستشفيات هدف إسرائيل، حيث سقط عدد كبير من الأطباء والممرضين، فضلًا عن الاستهداف المباشر لسيارات الإسعاف.

القاهرة الإخبارية شهداء الأقصى مستشفى شهداء الأقصى النازحين مراسل القاهرة الاخبارية رفح الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

تفاصيل فضيحة جنسية كبري تورط فيها العديد من مشاهير العالم (فيديو)

عقب اعتذاره لوائل الدحدوح.. أسامة كمال يوجه رسائل نارية لوزير الخارجية الأمريكي

متحدث الوزراء: مصر تسعى لرعاية "ضيوف الدولة" وتقنين أوضاعهم

طارق فهمي لـ"الحياة اليوم": الحكومة واعية جيدا لأزمة اللاجئين في مصر

أسامة كمال عن الشعب الفلسطينى: صاحب الحق هو من سيكتب التاريخ

أيمن الرقب يكشف مخطط أمريكا وإسرائيل في تهجير سكان قطاع غزة

مصطفى شردي: 80% من قطاع غزة تم تدميره بشكل كامل (فيديو)

حامد فارس: "بلينكن" يُطالب بوقف إطلاق النار فى غزة للمرة الأولى منذ بداية الحرب

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مستشفى شهداء الأقصى يتعرض للقصف وإصابة عدد من النازحين

قرار مفاجئ بشأن اجتماع مجلس إدارة الزمالك الليلة

استقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن

القسام: استهداف ناقلة جنود إسرائيلية والإجهاز على قوة خاصة

إلعاد كتسير.. محتجز فى غزة يوجّه رسالة صادمة لنتنياهو بعد 94 يومًا من الحرب

منتجو الدواجن: السوق تحتاج لمضاعفة الأمصال لحماية إنتاج «الدورة الشتوية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية