عقب اعتذاره لوائل الدحدوح.. أسامة كمال يوجه رسائل نارية لوزير الخارجية الأمريكي

وجه الإعلامي إسامة كمال خلال تقديمة برنامج "مساء dmc"، رسائل نارية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عقب اعتذاره لوائل الدحدوح، قائلا: “وائل الدحدوح قصة من 20 ألف قصة في قطاع غزة”.

ووصف "كمال" وزير الخارجية الأمريكي وهو يعتذر عن مقتل نجل "الدحدوح" قائلًا: "بيتكلم عامل زي البنت المكسوفة"، مشيرًا إلى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ما هو إلا إبادة جماعية لشعب أعزل.

وسأل "كمال" وزير الخارجية الأمريكي، عن لمن يعتذر للشعب الفلسطيني أم لوائل الدحدوح، أم للمؤسسات الصحفية التي خسرت مواظفيها في هذه الحرب.

يذكر أنه بالأمس قطعت إدارة “فيسبوك” البث على مداخلة الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح ببرنامج "مساء dmc"، الأمر الذي تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.