حامد فارس: "بلينكن" يُطالب بوقف إطلاق النار فى غزة للمرة الأولى منذ بداية الحرب

قال حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن آلية لوقف التصعيد في المنطقة، رغم دعمها لـ إسرائيل بشكل مباشر.

وأضاف "فارس"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" والمذاع على فضائية الحياة، أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتونتي بلينكن، مختلفة هذه المرة، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يقول لا بد من وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن البحث عن وقف إطلاق النار في غزة من قبل الولايات المتحدة، هو بسبب التجهيز للانتخابات الرئاسية في البيت الأبيض القادمة.

ونوه "فارس" إلى أن القمة المصرية الفلسطينية التي أقيمت اليوم، تسهم بشكل كبير في الوصول إلى حل للتهدئة في قطاع غزة، وزيادة نسبة المساعدات الإنسانية.