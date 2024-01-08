الإثنين 08 يناير 2024
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لماذا طالبت إيطاليا بتأسيس جيش أوروبي موحد؟.. خبير يُجيب

الخبير في الشؤون
الخبير في الشؤون الأمريكية

قال مسعود معلوف، الخبير في الشؤون الأمريكية، إنه عادة عندما تصدر هذه التصريحات الأوروبية والتي تتمثل في تأسيس جيش أوروبي موحد، تكون ردة فعل على ظروف خارجية.

وأضاف الخبير في الشؤون الأمريكية، خلال برنامج "مطروح للنقاش" والمذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أوروبا في الوقت الحاضر عرضة للكثير من العوامل الخارجية.

ونوه أن مطالبة إيطاليا بجيش أوروبي موحد، هدفه التصدي للتهديدات الخارجية التي باتت تسيطر على كثير من الدول، مضيفًا أنه من الصعب تحقيق "جيش أوروبي موحد".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس الإيطالي، قد دعا في وقت سابق وكذلك ميركل إلى إنشاء قوات مسلحة أوروبية موحدة، حتى تدافع أوروبا عن نفسها.

مسعود معلوف التصريحات الأوروبية جيش أوروبي موحد القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش

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