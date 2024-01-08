الإثنين 08 يناير 2024
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مسئول سابق بالناتو: الدعوة لتأسيس جيش أوروبى موحد "حلم" لن يتحقق

صورة أرشفية
صورة أرشفية

قال نيكولاس ويليامز المسئول السابق في "الناتو"، إن "الجيش الأوروبي الموحد" لن يكون تجهيزا لحرب بل للدفاع فقط، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك دفاع أوروبا ضد روسيا.

وأشار "ويليامز"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش" المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أن حلم "الجيش الأوروبي الموحد" لن يتحقق إلا إذا كان هناك خلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

ونوه بأن التنظيمات العسكرية لحلف الناتو أقوى بكثير من التنظيمات العسكرية لدول أوروبا، مؤكدًا أن هناك انقسامات حول "الجيش الأوروبي الموحد".

مسؤول سابق بالناتو جيش أوروبي موحد مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية الناتو روسيا

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