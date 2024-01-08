الإثنين 08 يناير 2024
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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يعتقل أكثر من 5730 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

ولاء السلامين
ولاء السلامين

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، إنه منذ بداية عام 2024 اعتقل الاحتلال الإسرائيلي حوالي 230 فلسطينيا في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن حملة الاعتقالات التي شنتها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر أسفرت عن اعتقال أكثر من 5730 فلسطينيا.

ونوهت "السلامين"، بأن الاحتلال الإسرائيلي يريد الانتقام من الشعب الفلسطيني، حيث يقتحم المنازل في الضفة الغربية ويتعمد تكسير الأجهزة الكهربائية، وتدمير البنية التحتية للمنازل.

وأشارت إلى أن الضفة الغربية استشهد فيها أكثر من 300 فلسطيني منذ السابع من أكتوبر، مضيفة أن مناطق الضفة الغربية ليست في معزل عن ما يحدث في قطاع غزة.

وأضافت "السلامين"، أن قوات جيش الاحتلال مستمرون في اقتحام المنازل في الضفة الغربية، حيث أكد الأهالي أنهم يقولوا لنا أننا ننتقم منكم بسبب ما حدث في السابع من أكتوبر.

مراسلة القاهرة الاخبارية الضفة الغربية معتقل في الضفة الغربية القاهرة الإخبارية إسرائيل قطاع غزة غزة

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