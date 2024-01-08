الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

توك شو

أيمن الرقب يكشف مخطط أمريكا وإسرائيل في تهجير سكان قطاع غزة

أيمن الرقب
أيمن الرقب

قال أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنه خلال الأيام الماضية تحدثت الولايات المتحدة عن الأوضاع في غزة من أجل منع التصعيد من جانب الكيان المحتل. 

وأشار "الرقب"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" والمذاع على فضائية الحياة، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نتمني بأن تكون خطوة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف أنه رغم البيان الأمريكي الذي رفض التهجير، ولكن وارد بأن يكون التهجير الطوعي على طاولة المفاوضات ومن ضمن جولة بلينكن، خاصة بعض رفض الجانب المصري فكرة التهجير الطوعي والقسري.

ونوه "الرقب"، أن كل شئ وارد، ونتمنى أن لا يتورط الأمريكان في طرح فكرة التهجير الطوعي، بعد أكثر من 94 يومًا من الدمار بقطاع غزة.

 

الحياة اليوم فضائية الحياة أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية أيمن الرقب غزة بلينكن وزير الخارجية

مواد متعلقة

خبير يوضح سبب تصاعد الدعوة لـ"جيش أوروبي موحد" (فيديو)

ما هي العقبات التي تمنع تأسيس جيش أوروبي موحد؟ (فيديو)

أبوالغيط يثمن جهود مصر فى إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإجهاض مخطط التهجير

لماذا طالبت إيطاليا بتأسيس جيش أوروبى موحد؟.. خبير يُجيب

"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى 37 موقعًا بإسرائيل

مسئول سابق بالناتو: الدعوة لتأسيس جيش أوروبى موحد "حلم" لن يتحقق

"البحرية البريطانية": اقتراب مركبتين صغيرتين من سفينة تجارية جنوب شرقى "المخا"

القاهرة الإخبارية: الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيق حول استهداف الصحفيين بغزة

الأكثر قراءة

القسام: استهداف ناقلة جنود إسرائيلية والإجهاز على قوة خاصة

استقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن

قرار مفاجئ بشأن اجتماع مجلس إدارة الزمالك الليلة

بايدن: أعمل مع الحكومة الإسرائيلية لدفعها إلى الخروج من غزة

الأهلى يعلن تعاقده مع الفلسطينى وسام أبوعلى

الزمالك لأ.. مصادر تكشف شروط بيراميدز لرحيل رمضان صبحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية