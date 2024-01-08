أيمن الرقب يكشف مخطط أمريكا وإسرائيل في تهجير سكان قطاع غزة

قال أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنه خلال الأيام الماضية تحدثت الولايات المتحدة عن الأوضاع في غزة من أجل منع التصعيد من جانب الكيان المحتل.

وأشار "الرقب"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" والمذاع على فضائية الحياة، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نتمني بأن تكون خطوة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف أنه رغم البيان الأمريكي الذي رفض التهجير، ولكن وارد بأن يكون التهجير الطوعي على طاولة المفاوضات ومن ضمن جولة بلينكن، خاصة بعض رفض الجانب المصري فكرة التهجير الطوعي والقسري.

ونوه "الرقب"، أن كل شئ وارد، ونتمنى أن لا يتورط الأمريكان في طرح فكرة التهجير الطوعي، بعد أكثر من 94 يومًا من الدمار بقطاع غزة.