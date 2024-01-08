خبير يوضح سبب تصاعد الدعوة لـ"جيش أوروبي موحد" (فيديو)

قال الدكتور أسامة السعيد، الباحث في الشأن الدولي، إن الدعوة لتأسيس جيش أوروبي موحد، ليست جديدة بل طرحت أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية.

وأشار "السعيد"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أن سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم سبب تصاعد دعوة بناء جيش أوروبي موحد.

وأضاف أن التهديدات التي رافقت الحرب الروسية الأوكرانية، كانت من الأسباب التي دفعت بعض الدول لإنشاء جيش أوروبي موحد، خاصة بعد الاتهامات لحلف "الناتو" بالتقصير في حماية دول القارة العجوز.