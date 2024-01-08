ما هي العقبات التي تمنع تأسيس جيش أوروبي موحد؟ (فيديو)

أوضح حسين الوائلي صحفي بالاتحاد الأوروبي، العقبات التي تمنع تأسيس جيش أوروبي موحد، قائلا إن النقطة الأساسية التي يختلف عليها الأعضاء هي التمويل.

وأضاف "الوائلي"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن التضخم والاقتصاديات المتعثرة لبعض الدول في أوروبا قد تمنع تأسيس "جيش أوروبي موحد".

ونوه بأن ألمانيا، وإيطاليا وفرنسا، يتحمسون لهذا المقترح، مضيفًا أن "الجيش الأوروبي الموحد" هدفه التصدي لحلف الناتو، والذي وصفه بأنه صناعة أمريكية.

وتابع أن الهدف أيضًا من الدعوة لجيش أوروبي موحد، التصدي للخلايا النائمة في أوروبا والتصدي للإرهاب، فضلًا عن موجة الهجرة غير الشرعية.