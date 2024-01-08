طارق فهمي لـ"الحياة اليوم": الحكومة واعية جيدا لأزمة اللاجئين في مصر

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الحكومة المصرية واعية جيدا لأزمة اللاجئين في مصر، مشيرًا إلى أن هذا يشكل عبئا على الاقتصاد.

ونوه "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" والمذاع على فضائية الحياة، أن الكثير من الدول تستثمر في هذا الشق، مؤكدًا أنه من المفترض أن يكون هناك مقاربات دولية لدعم اللاجئين.

وأشار إلى أن الإخلاقيات في مجال السياسية المصرية يتطلب دعم هولاء الأشخاص، ولكن على المستوى الاقتصادي، فالأمر يحمل موارد الدولة الكثير من الأعباء.

وأضاف "فهمي"، أن القاهرة استقبلت العديد من اللاجئين، ولكن يجب أن ننظر للأمور من منظور اقتصادي، مشيرًا إلى أن تدهور الأوضاع في السودان سيفتح المجال للجوء إلى مصر.