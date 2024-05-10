انطلاق حملة نظافة مكبرة بمنطقة الإيواء ومركز الشباب بعرب المدابغ بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا للإمكانات المتاحة والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030م.

توفير سبل الدعم الممكنة لإنجاز الأعمال وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشار اللواء عصام سعد، إلى ضرورة التنسيق والتعاون البناء بين كافة القطاعات وتضافر الجهود، لتوفير سبل الدعم الممكنة لإنجاز الأعمال وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتي تمس حياتهم اليومية من أجل راحتهم والنهوض بالخدمات على أرض المحافظة والارتقاء بالمظهر الحضاري له.

كما أشار محافظ أسيوط إلى مواصلة حملات النظافة وتحسين البيئة وتمهيد وتسوية الطرق الداخلية بالمراكز والأحياء والقرى ورفع كفاءتها وتحسين حالتها للتيسير على المواطنين في الانتقالات وحركة المواصلات وإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بالمحافظة.

رفع تراكمات القمامة وإزالة الأتربة ومخلفات البناء



وأوضح المحافظ، أنه تم تنفيذ حملة نظافة وتجميل بمنطقة عرب المدابغ التابعة للوحدة المحلية لقرية منقباد بمركز أسيوط، حيث تم رفع تراكمات القمامة وإزالة الأتربة ومخلفات البناء والهدم بالمنطقة المحيطة بمساكن الإيواء وأمام سور مخزن الكهرباء ومركز الشباب.

وذلك بإشراف العميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز أسيوط ونوابه وعلاء شعبان رئيس الوحدة المحلية لقرية منقباد وبالمشاركة والتعاون بين رفاعي أحمد مسؤل المخلفات بالوحدة المحلية ووفاء جميل مدير إدارة المخلفات الصلبة بمركز ومدينة أسيوط وقسم النظافة.

وباستخدام معدات الوحدة المحلية لمنقباد كـ( جليدر، لوادر، قلابات،.. ) لتمهيد الطريق على أن يتم استكمال المجهودات لتحسين حالة المنطقة والارتقاء بالخدمات العامة وتحسين البيئة وتطوير منظومة المخلفات الصلبة.

1000132566

1000132565

1000132564

1000132562

1000132563

1000132560