الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انطلاق حملة نظافة مكبرة بمنطقة الإيواء ومركز الشباب بعرب المدابغ بأسيوط

حملات النظافة
حملات النظافة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا للإمكانات المتاحة والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030م.

توفير سبل الدعم الممكنة لإنجاز الأعمال وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشار اللواء عصام سعد، إلى ضرورة التنسيق والتعاون البناء بين كافة القطاعات وتضافر الجهود، لتوفير سبل الدعم الممكنة لإنجاز الأعمال وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتي تمس حياتهم اليومية من أجل راحتهم والنهوض بالخدمات على أرض المحافظة والارتقاء بالمظهر الحضاري له.

كما أشار محافظ أسيوط إلى مواصلة حملات النظافة وتحسين البيئة وتمهيد وتسوية الطرق الداخلية بالمراكز والأحياء والقرى ورفع كفاءتها وتحسين حالتها للتيسير على المواطنين في الانتقالات وحركة المواصلات وإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بالمحافظة.

رفع تراكمات القمامة وإزالة الأتربة ومخلفات البناء


وأوضح المحافظ، أنه تم تنفيذ حملة نظافة وتجميل بمنطقة عرب المدابغ التابعة للوحدة المحلية لقرية منقباد بمركز أسيوط، حيث تم رفع تراكمات القمامة وإزالة الأتربة ومخلفات البناء والهدم بالمنطقة المحيطة بمساكن الإيواء وأمام سور مخزن الكهرباء ومركز الشباب.

وذلك بإشراف العميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز أسيوط ونوابه وعلاء شعبان رئيس الوحدة المحلية لقرية منقباد وبالمشاركة والتعاون بين رفاعي أحمد مسؤل المخلفات بالوحدة المحلية ووفاء جميل مدير إدارة المخلفات الصلبة بمركز ومدينة أسيوط وقسم النظافة.

وباستخدام معدات الوحدة المحلية لمنقباد كـ( جليدر، لوادر، قلابات،.. ) لتمهيد الطريق على أن يتم استكمال المجهودات لتحسين حالة المنطقة والارتقاء بالخدمات العامة وتحسين البيئة وتطوير منظومة المخلفات الصلبة.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الجهاز التنفيذي للمحافظة الخدمات المقدمة للمواطنين خطة الدولة للتنمية المستدامة وتضافر الجهود لتوفير سبل الدعم الممكنة

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