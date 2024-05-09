الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 25 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بأسيوط

إزالة مخالفات البناء
إزالة مخالفات البناء

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تمت إزالة 25 حالة تعدٍ على أملاك دولة بمراكز صدفا وأسيوط والقوصية ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 للإزالات التي يتم تنفيذها بكل المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كل صور التعديات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبمتابعة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لجهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأشار المحافظ إلى أن تلك الإزالات التي تم تنفيذها بمراكز صدفا وأسيوط والقوصية تمت تحت إشراف اللواء علاء بدران، سكرتير عام المحافظة، وعدلي أبوعقيل، السكرتير العام المساعد، وبمتابعة أحمد شوقي، مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة.

إزالة التعديات في أسيوط

وتضمنت الحملة تنفيذ إزالة لـ3 حالات تعدٍ بالمباني على أملاك الصرف بمساحة 30 مترًا مربعًا، و4 حالات تعدٍ بالمباني على أملاك الري بمساحة 40 مترًا مربعًا بمركز القوصية، فضلًا عن إزالة 10 حالات تعدٍ بالمباني على أملاك الطرق بمساحة 120 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى 7 حالات تعدٍ بالمباني على أملاك ري بمساحة 200 متر مربع، وحالة تعدٍ بالمباني على خط التنظيم بمساحة 10 أمتار مربعة، وحالة تعدٍ بالمباني على أراض زراعية ملك أهالي بمساحة 90 مترًا مربعًا، وذلك باستخدام معدات الوحدات المحلية لهذه المراكز وفي وجود قوة أمنية ومسئولي جهات الولاية.

وشدد اللواء عصام سعد، على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية موجهًا بإزالة أي تعديات في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ووضع لافتات موضحًا عليها أن هذه الأراضي أملاك الدولة ولا يجوز التعامل عليها والتواصل الدائم والمستمر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة الأزمات المركزية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات، وذلك بهدف القضاء على كل أشكال التعديات بالبناء المخالف، مؤكدًا أنه لا تهاون في حق الدولة حفاظًا على هيبتها.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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إزالة اسيوط حالة تعد أملاك دولة الموجه الـ22

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