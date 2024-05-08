الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تسهيلات لتقنين أوضاع المخالفين

محافظ أسيوط يناشد المواطنين سرعة التقدم بملفات التصالح

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار المراكز التكنولوجية بمراكز وأحياء المحافظة وبالمدن الجديدة في تلقي طلبات المواطنين الجادين في التصالح في بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مناشدًا المواطنين التقدم بالملفات بجميع المراكز التكنولوجية.

وقال اللواء عصام سعد إنه تم الاعلان عن المستندات اللازمة لتقديم ملف التصالح ورسوم الفحص وجدية التصالح في جميع المراكز والأحياء ومديريات الخدمات وأماكن التجمعات وبكافة وسائل الاعلام تسهيلًا وتيسيرًا على المواطنين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي وتنفيذًا لتكليفات د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

التقديم بـ 13 مركز تكنولوجي بالمراكز والأحياء
وأشار المحافظ إلى أنه يتابع بصفة مستمرة من خلال جولاته الميدانية أو من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء بديوان عام المحافظة سير العمل بمنظومة التصالح بالمراكز التكنولوجية وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين، لافتًا إلى أن تقديم طلبات التصالح تتم من خلال التقديم بـ 13 مركز تكنولوجي بالمراكز والأحياء والمركز التكنولوجى بمدينة ناصر الجديدة ومدينة أسيوط الجديدة، إضافة إلى التقديم الكترونيًا من خلال بوابة خدمات المواطنين بالمحليات http://Lgs.gov.eg وتسجيل طلبات التصالح الكترونيًا  أو عن طريق تحميل تطبيق المحمول من خلال الرابط:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndm.reconciliation&pli=1

وأضاف المحافظ أنه سيتم دعم المحافظة بعدد كبير من الأجهزة والتابلت للمراكز التكنولوجية ووحدة المتغيرات المكانية، وتقديم الدعم الفني للعاملين بتلك المراكز، ما يسهم في توفير الوقت والتيسير على المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية، لافتًا إلى إطلاق حملة "اتصالح وقنن وضعك" لتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات المباني والصادر تحت رقم 187 لسنة 2023 لحث المواطنين على تقنين وتصحيح أوضاع بعض مخالفات المباني التي نص عليها القانون وتقديم التسهيلات والتيسير على المواطنين لتقديم ملف التصالح، وتكثيف الجهود لعقد ندوات توعية بالقرى والمراكز وتركيب بانرات وملصقات بالوحدات المحلية القروية وبالمراكز والأحياء لشرح قانون التصالح في بعض مخالفات المباني وتوضيح المستندات المطلوبة للتصالح وتكثيف حملات النشر على مواقع التواصل الاجتماعى والصفحات الرسمية للمحافظة والموقع الرسمى للمحافظة ووسائل الإعلان الممكنة، فضلًا عن تكليف قيادات المحافظة بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمنظومة بالمراكز التكنولوجية بمراكز وأحياء المحافظة، فضلًا عن استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء في مهدها واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح المحافظ أنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم بخصوص منظومة التصالح والتعدى على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وهي أرقام الخطوط الساخنة الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي (واتس اب - تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المراكز التكنولوجية مخالفات البناء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

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