120 طالبًا من "تمريض أسيوط" يتفقدون محطة نزلة عبداللاه المرشحة

استقبلت محطة نزلة عبداللاه المرشحة بأسيوط 120 طالبًا من كلية التمريض، للتعرف على مراحل تنقية المياه وأهمية ترشيد استهلاك المياه والتعرف على المراحل التي تتم في المحطة لتنقية مياه الشرب بداية من مأخذ المياه الممتد من نهر النيل حتى وصول المياه إلى الخزنات الأرضية بالمحطة وما يتم اضافة من شبه وكلور طبقًا للنسب المحددة، وتم تعريف الطلاب على الجهد المبذول من قبل الشركة لوصول المياه إلى المواطن بجوده عالية وأهمية ترشيد استهلاك المياه.



تنمية المعرفة لدى الطالب وتحفيزه على حماية مياه الشرب



وأعرب المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، عن سعادته بالتعاون مع جامعه أسيوط، موضحًا أن الزيارة الميدانية لمحطة نزلة عبد اللاه المرشحة تتضمن المرور على معملها الرئيسي والتعرف على مراحل انتاج المياه المختلفة وعلى كافة الجهود المبذولة لتنقية المياه بدءًا من سحبها من نهر النيل حتى يتم مطابقتها للمعايير القياسية التي تقرها وزارة الصحة وضخها في الشبكات للمواطنين.



يذكر أن شركة مياه أسيوط تستقبل العديد من الطلاب على مستوى المحافظة بمختلف فئاتها ومراحلها التعليمية طبقًا لبرتوكول بين جامعة أسيوط وإدارة التربيه والتعليم والتي كانت من أهم أهدافه خلق سفراء للمياه بمختلف الأعمار.



ومن جانبه، أكد فريق إدارة التوعية بالشركة تأتي تفعلًا لخطة التوعية السنوية التي توجهها إدارة التوعية لطلاب المدارس والجامعات، لرفع مستوى الوعي الثقافي لصناع المستقبل، من خلال التعرف على المراحل الكثيرة التي تمر بها المياه من مروقات وإضافات الكلور والشبة طبقًا للنسب المحدده والفلترة الكاملة والمعامل المتكاملة لتحليل المياه حتى تخرج المياه نظيفة صالحة للشرب، وحثهم وتوعيتهم بضرورة ترشيد المياه والحفاظ على هذه النعمة الغالية، وتم شرح بعض التجارب التي تجرى على المياه لتأكد من جودتها ضمانًا لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.



واختتمت الزيارة بترديد شعار "كل نقطه بتفرق.. نقطة مية تساوي حياة"، معبريين عن سعادتهم بهذه الجولة، وتستمر الزيارات والوفود للشركة للتواصل الدائم وخلق كل سبل التوعية للمواطنين لترشيد المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحى وكذلك الاهتمام بالجيل الجديد لكى يكونوا سفراء للحفاظ على المياه.

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