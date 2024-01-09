الثلاثاء 09 يناير 2024
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مطار العريش يستقبل 470 طائرة مساعدات إنسانية تمهيدًا لدخولها لقطاع غزة (فيديو)

مطار العريش
مطار العريش

أفاد مراسل قناة "الغد الإخبارية"، بأن مطار العريش استقبل 470 طائرة مساعدات إنسانية تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وأضاف مراسل "الغد الإخبارية"، الطائرات تحوي أكثر من 12 ألف طن من المساعدات الإنسانية، البعض منها تم تخزينه في المخازن التابعة للهلال الأحمر المصري، تمهيدًا لتجهيزها للدخول من معبر رفح والعوجه.

وأشار: يوميًا يدخل 80 شاحنة، ولكن خلال الأيام الماضية، استطاعت مصر أن تزيد من عدد الشاحنات لتصل إلى 120 شاحنة يوميًا.

مطار العريش قطاع غزة الغد الأخبارية غزة رفح معبر رفح الطائرات

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