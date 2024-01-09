المرصد الأورومتوسطى: الاحتلال الإسرائيلى يرتكب 16 مجزرة يوميًا بحق الشعب الفلسطينى

أفادت قناة "الغد الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن المرصد الأورومتوسطي كشف أن إسرائيل تواصل جريمة إبادة بحق الشعب الفلسطيني، بنفس المستوى بعد رفع جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضدها.

وأشار بيان المرصد الأورومتوسطي، إلى أن الإحتلال الإسرائيلي ارتكب ما معدله 16 مجزرة يوميًا بحق الشعب الفلسطيني، بعد رفع جنوب إفريقيا دعوى قضائية بمحكمة العدل الدولية.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي أن منع وتقييد الأدوية عن الجرحى والمرضى، حكم بالموت على الشعب الفلسطيني، وجزء من الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة.