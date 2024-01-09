المكتب الحكومى بغزة: 30 مستشفى خرجت من الخدمة والنازحون بلغوا مليونى فلسطينى (فيديو)

أكد الدكتور إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن عدد النازحين جراء العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة بلغ مليوني مواطن.

خروج 150 مركزا طبيا من الخدمة

وأضاف "الثوابتة"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "الغد الإخبارية"، أن هناك أكثر من 30 مستشفي، خرجت عن الخدمة في قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي، فضلًا عن خروج أيضًا أكثر من 150 مركزا طبيا.

كما نوه بأن 80% من مباني قطاع غزة تم تدميرها بشكل كامل، سواء بنية تحتية أو منازل، بالإضافة إلى الكثير من الشهداء والمصابين والمفقودين تحت الركام.

10 آلاف مريض سرطان يواجهون خطر الموت في قطاع غزة

وأضاف مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن هناك أكثر من 10 آلاف مريض سرطان يواجهون خطر الموت في قطاع غزة، بسبب خروج العديد من المستشفيات، ونقص الإمدادت اوالعلاجات الطبية.