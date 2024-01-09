الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

توك شو

المكتب الحكومى بغزة: 30 مستشفى خرجت من الخدمة والنازحون بلغوا مليونى فلسطينى (فيديو)

صورة أرشفية
صورة أرشفية

أكد الدكتور إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن عدد النازحين جراء العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة بلغ مليوني مواطن.

 خروج 150 مركزا طبيا من الخدمة

وأضاف "الثوابتة"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "الغد الإخبارية"، أن هناك أكثر من 30 مستشفي، خرجت عن الخدمة في قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي، فضلًا عن خروج أيضًا أكثر من 150 مركزا طبيا.

كما نوه بأن 80% من مباني قطاع غزة تم تدميرها بشكل كامل، سواء بنية تحتية أو منازل، بالإضافة إلى الكثير من الشهداء والمصابين والمفقودين تحت الركام.

 10 آلاف مريض سرطان يواجهون خطر الموت في قطاع غزة

وأضاف مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن هناك أكثر من 10 آلاف مريض سرطان يواجهون خطر الموت في قطاع غزة، بسبب خروج العديد من المستشفيات، ونقص الإمدادت اوالعلاجات الطبية.

المكتب الحكومي غزة غزة مستشفى الدكتور إسماعيل الثوابتة قطاع غزة العدوان الإسرائيلى

مواد متعلقة

مطار العريش يستقبل 470 طائرة مساعدات إنسانية تمهيدًا لدخولها لقطاع غزة (فيديو)

استشهاد 326 طبيبًا فلسطينيًا فى الحرب على غزة

إصابة 30 جنديًا إسرائيليًا جراء انفجار شاحنة بالمواد المتفجرة

استشهاد طفلين فلسطينيين بقصف الاحتلال فى رفح

حزب الله يستهدف موقع "حانيتا" الإسرائيلى

خبير اقتصادى: منصة "حافز" خطوة جيدة للتشجيع على الاستثمار

"حزب الله" يعلن عن مقتل أحد عناصره فى غارة استهدفت سيارته بجنوب لبنان

سقوط 6 شهداء إثر قصف الاحتلال لمدرسة محمد الدرة بخان يونس (فيديو)

الأكثر قراءة

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

بسبب "قلبه".. نكشف خطوة الأهلى الأخيرة قبل ضم وسام أبوعلى

القاهرة الإخبارية: وزيرة الخارجية الألمانية تصل معبر رفح

«سلومة» يتابع امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجيزة عبر الفيديو كونفرانس

احتمالية سقوط أمطار.. الأرصاد تناشد المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة غدًا

أسرار تراجع إسرائيل عن شن عملية في المنطقة الحدودية لغزة مع مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا

أسرار تراجع إسرائيل عن شن عملية في المنطقة الحدودية لغزة مع مصر