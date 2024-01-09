الثلاثاء 09 يناير 2024
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وزيرة الخارجية الألمانية تتفقد مصابي غزة بمستشفى العريش (فيديو)

عبر القاهرة الإخبارية
عبر القاهرة الإخبارية وزيرة الخارجية الألمانية عند معبر رفح

قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية إن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك توجهت لمستشفى العريش العام، لتفقد أحوال المصابين الفلسطينيين.

أشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن وزيرة الخارجية الألمانية تفقدت أوضاع وسير عملية دخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، إضافة إلى التحدث مع الأطباء المصريين لمعرفة أوضاع المصابين.

ونوه عبد الفتاح إلى أن الوزيرة الألمانية أكدت أن الاحتياجات التي تدخل غزة لا تكفي سكان القطاع، مضيفة أنها لا تلبّي حتى 5% من هذه الاحتياجات الضرورية.

القاهرة الإخبارية وزيرة الخارجية الألمانية العريش غزة مصابي غزة

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