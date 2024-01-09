أثبتت فاعليتها فى أوكرانيا.. هل تُغير الطائرات المُسيرة استراتيجيات الحرب حول العالم؟

الطائرات المُسيرة من أخطر الأسلحة وأكثرها فتكًا، لما تملكه من مميزات كونها أقل تكلفة وأصغر حجمًا مقارنة بالمقاتلات، إضافًة إلى قدرتها على تحقيق الأهداف العسكرية بكفاءة عالية.

وعرض برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "بعد إثبات تفوقها في الحرب الروسية الأوكرانية.. تسارع دولي على إنتاج الطائرات المُسيرة".

وأكد التقرير أن دخول هذه التكنولوجيا إلى دائرة الحروب في التوقيت الراهن يزيد من أمد الصراعات، وتعد الحرب الروسية الأوكرانية نموذجًا في استخدام المسيرات بشكل متزايد.

ولجأ طرفا المعركة إلى شن هجمات بالطائرات المسيرة لضرب أهداف حيوية في العمق الروسي والأوكراني أيضًا، ما دفع الجانبين إلى زيادة الإنتاج العسكري من هذه الطائرات، ومع دخول الصراع الروسي الأوكراني عامه الثالث أعلنت موسكو عن خطتها لإنتاج أكثر من 32 ألف طائرة مسيرة سنويًا بحلول عام 2030 وأن يمثل حجم إنتاجها 70% من السوق.