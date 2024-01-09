القاهرة الإخبارية: 5750 فلسطينيًا تم اعتقالهم في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، ولاء السلامين إن قوات الاحتلال فرضت الكثير من الحواجز الأمنية بمدينة رام الله وقيدت حركة المواطنين في الضفة الغربية.

ونوهت السلامين إلى أن 5750 فلسطينيًا تم اعتقالهم في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر، لافتة إلى أن منهم 190 سيدة، 355 طفلاً، إضافة إلى 35 صحفيًا.

وأشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إلى أن القوات الإسرائيلية أجبرت سيارة إسعاف على إنزال شاب قتل برصاص الاحتلال ونقله للمقابر بسيارة تابعة للجيش الإسرائيلي.