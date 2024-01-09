خليل عزيمة: أوكرانيا تسعى لإنتاج مُسيرات معتمدة على الذكاء الاصطناعى

قال المحلل السياسي خليل عزيمة إنه خلال الحرب الأوكرانية الروسية استطاعت أن تستخدم أوكرانيا للمسيرات في الحرب بشكل جيد.

أضاف "عزيمة"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا تسعى لإنتاج مسيرات معتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وأشار المحلل السياسي إلى أن تطور منظومات الدفاع الجوي في أوكرانيا، ساهم بشكل كبير في التصدي لمسيرات الجيش الروسي واصطياد الكثير منها.

ونوه إلى أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول التي تصنع المسيرات والصين في المرتبة الثانية، إضافة إلى تركيا وإيران.