الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

توك شو

خليل عزيمة: أوكرانيا تسعى لإنتاج مُسيرات معتمدة على الذكاء الاصطناعى

خليل عزيمة
خليل عزيمة

قال المحلل السياسي خليل عزيمة إنه خلال الحرب الأوكرانية الروسية استطاعت أن تستخدم أوكرانيا للمسيرات في الحرب بشكل جيد.

أضاف "عزيمة"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا تسعى لإنتاج مسيرات معتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وأشار المحلل السياسي إلى أن تطور منظومات الدفاع الجوي في أوكرانيا، ساهم بشكل كبير في التصدي لمسيرات الجيش الروسي واصطياد الكثير منها.

ونوه إلى أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول التي تصنع المسيرات والصين في المرتبة الثانية، إضافة إلى تركيا وإيران.

خليل عزيمة الذكاء الاصطناعي مسيرات أوكرانيا مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: البقاء فى السلطة هدف "نتنياهو" الوحيد

القاهرة الإخبارية| دبابة إسرائيلية وراء تفجير شاحنة ذخائر تابعة لجيش الاحتلال بالبريج

القاهرة الإخبارية: 5750 فلسطينيًا تم اعتقالهم فى الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

وزيرة الخارجية الألمانية تتفقد مصابي غزة بمستشفى العريش (فيديو)

القاهرة الإخبارية.. "حزب الله" ينفى المزاعم الإسرائيلية حول اغتيال قائد قواته الجوية

باحثة شئون دولية: التكلفة المنخفضة وراء انتشار المسيرات فى الحروب

القاهرة الإخبارية: فصائل فلسطينية تقصف حشودًا إسرائيلية شرق خان يونس بقذائف الهاون

الخارجية الأمريكية تعترف: كل شبر من قطاع غزة أرض فلسطينية

الأكثر قراءة

موقف الشناوى من المشاركة مع الفراعنة أمام موزمبيق

إحالة العضو المنتدب التجارى بـ"النيل للمجمعات الاستهلاكية" و14 موظفًا للمحاكمة الجنائية

الخارجية الأمريكية تعترف: كل شبر من قطاع غزة أرض فلسطينية

الأرصاد الجوية تكشف مواعيد وأماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة وحالة الطقس

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

"كسبوا 58 مليون جنيه".. تفاصيل إحالة 23 شخصًا من أصحاب منفذ جمعيتى للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا

أسرار تراجع إسرائيل عن شن عملية في المنطقة الحدودية لغزة مع مصر