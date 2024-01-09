رئيس هيئة الاستثمار يكشف تفاصيل أول منتجع للسياحة العلاجية (فيديو)

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة وقعت عقد إطلاق أول منتجع للسياحة العلاجية، لافتًا إلى أنها خطوة لتشجيع سياحة الاستشفاء في مصر.

وأضاف هيبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة، أن المشروع تطبيق عملي لوثيقة ملكية الدولة التي تؤكد تمكين القطاع الخاص ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى أن المشروع على مساحة 40 فدانا بتكلفة اسثمارية 1.5 مليار جنيه، حيث يوفر أكثر من 4500 فرصة عمل للشباب.

ونوه هيبة إلى أن المشروع يقام على منطقة الصف بالجيزة، حيث تم اختيار المكان بعناية حتى يكون مناسبًا للاستشفاء والسياحة العلاجية والطبية، حيث تتمتع بالهدوء التام على النيل مباشرة.