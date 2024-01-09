الثلاثاء 09 يناير 2024
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برلمانى: المتهمون فى "فساد التموين" تربحوا واستولوا على المال العام

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قال إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب إن المتهمين في قضية فساد التموين تربحوا وارتكبوا جرائم الاستيلاء على المال العام.

وأضاف رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية cbc، أن الـ58 مليون جنيه في قضية "فساد التموين" يشكل فقط الفارق بين الحصص التموينية المقررة رسميًا والحصص التي تم صرفها فعليًا.

ونوه عضو مجلس النواب إلى أن المؤبد عقوبة استيلاء الموظف العام على المال العام، إذا اقترنت بالتزوير، لافتًا إلى أن المحاكمة لمثل هذه القضايا تقام في القاعات العلنية، ما لم يصدر قرار خلاف ذلك من قِبل رئيس الدائرة.

أضاف أن أي طلبات إحاطة تكون مع وزير التموين، مشددًا على أن مسئولية الوزير يجب أن تكون أمام مجلس النواب، وبعد المحاكمة ستكون هناك استجوابات ومناقشات عديدة. 

النائب إيهاب رمزي قصواء الخلالي فساد التموين قضية فساد التموين في المساء مع قصواء فضائية CBC

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