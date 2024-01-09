الحمصانى لـ"الحياة اليوم": رئيس الوزراء شدد على تنشيط السياحة (فيديو)

قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، إن رئيس الحكومة د.مصطفى مدبولي ركز خلال اجتماع اليوم على قطاع السياحة وكيفية النهوض بها.

أضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة، أن الحكومة تعد مشروع قانون للتعامل مع السائح الأجنبي، إضافة إلى إعداد الإطار العام لمشروع قانون تنظيم الشركات السياحية الجديد.

وتابع الحمصاني أن رئيس الوزراء شدد على أهمية العمل على تحسين جودة المنتج المصري، وتنشيط السياحة والاستثمار السياحي، إضافة إلى تقديم حوافز للفنادق التي تزيد من الغرف الفندقية.

ونوه متحدث الوزراء إلى أن الاجتماع تناول العديد من المناقشات الخاصة بتطوير بعض الأماكن السياحية، إضافة إلى كيفية التشجيع على الاستثمار الفندقي في مصر.