المستشار الإعلامى لرئيس حركة حماس: المقاومة تكبد الاحتلال الإسرائيلى خسائر كبيرة

قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس، إن المقاومة في تصاعد مستمر وتوجه ضربات متتالية وقوية وجريئة للاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال كل يوم يفقد المزيد من الجنود ومئات الجرحى ويتقدم ببطيء في المنطقة الجنوبية للقطاع.

وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن الاحتلال يشدد من عمليات الحصار ومنع المواد التموينية والإغاثية للمنطقة الجنوبية، والتي بالكاد تكفي لمئات الآلاف من النازحين.

وأشار "النونو"، إلى أنه على المستوى السياسي هناك بعض التغيير يمكن ملاحظته على الساحة السياسية الدولية، فالضوء الأخضر الذي كان لدى الاحتلال لارتكاب المجازر لم يعد كما هو.

وأضاف، أن الاحتلال يعاني من قضية المحكمة التي تقدمت بها جنوب أفريقيا وانضمت لها بوليفيا حاليا، وهذه مسألة تؤرق الاحتلال، كما أن المشهد الشعبي المتضامن مع الفلسطيين على مستوى العالم يقلق الجانب الإسرائيلي.