أستاذ باطنة يوضح أسباب ضعف جهاز المناعة للإنسان (فيديو)

قال الدكتور محمد الشايب، أستاذ الباطنة والمناعة والحساسية بكلية الطب عين شمس، إن الجهاز المناعي يعتبر حائط الصد للأمراض التي تهاجم الجسم.

وأشار "الشايب"، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية القناة الأولي، إلى أن الأسباب التي تضعف الجهاز المناعي كثيرة، لعل أشهرها التدخين، ضعف الرياضة والتغذية غير الصحية والسليمة.

وأضاف أستاذ الباطنة والمناعة، أن مرضى السكري يعانون ضعف جهاز المناعة، بالإضافة إلى مرضى الأورام والكلي، والأشخاص الذين يتناولون أدوية "الكورتيزون".

ونوه "الشايب، بأن هناك بعض الأشخاص تتم ولادتهم بضعف في الجهاز المناعي، مشيرًا إلي أن الجهاز المناعي هو عبارة عن وظيفة، ولا بد أن يعمل بشكل جيد للتصدي للكثير من الأمراض.