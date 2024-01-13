السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ليست المرة الأولى.. الغردقة ضمن أفضل 52 مقصدًا عالميًا فى 2024 (فيديو)

الغردقة
الغردقة

سلَّط برنامج "صباح الخير يا مصر" الضوء على اختيار "نيويورك تايمز" الغردقة ضمن أفضل 52 مقصدًا عالميًا للسياحية في 2024.

وأكد تقرير برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على فضائية القناة الأولي المصرية، أن الغردقة ليست المرة الأولى التي يتم اختيار الغردقة كمقصد سياحي، حيث تم اختيارها في قائمة أفضل 10 أماكن بالعالم عام 2022.

واستطاعت الغردقة أن تحتل مكانة عالمية في خريطة السياحة العالمية، وذلك بفضل الطبيعة الخلابة، فضلًا عن آراء السياح وردود أفعال الزوّار على مواقع البحث السياحي على "جوجل".

والغردقة هي العاصمة الإدارية لمحافظة البحر الأحمر، وتشغل مساحة 40 كم من الشريط الساحلي للشاطئ الغربي للبحر الأحمر، تحدها شمالًا مدينة رأس غارب، وجنوبًا مدينة سفاجا، وشرقًا ساحل البحر الأحمر، وغربًا جبال البحر الأحمر. 

نيويورك تايمز الغردقة صباح الخير يامصر القناة الأولى جوجل

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