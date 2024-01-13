باحث: حكومة نتنياهو تعلم أن الحرب على غزة طوق نجاتها

قال الدكتور وليد عتلم، الكاتب والباحث المتخصص في الشئون السياسية، إن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل تعلم أن الحرب على غزة هي طوق النجاة لها، لكي تبقي في السلطة لأطول وقت ممكن.

وأضاف "عتلم"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "النيل للإخبار"، أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه الكثير من الضغوط، بالإضافة إلى الكثير من الخسائر اليومية بسبب الحرب في قطاع غزة.

وأشار الباحث المتخصص في الشئون السياسية إلى أن مصر لا تؤخر دخول شاحنات المساعدات لقطاع غزة، ولكن البطء بسبب التفتيش الصارم من الجانب الإسرائيلي لمعبر رفح.

ونوه "عتلم" أن الولايات المتحدة هي التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، برفضها الأخير في مجلس الأمن زيادة عدد سيارات المساعدة للقطاع المنكوب.