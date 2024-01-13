السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث سياسى: القضاء على المقاومة هو قتل للشعب الفلسطينى أجمع

الوضع في غزة
الوضع في غزة

قال شفيق التلولي، الكاتب والباحث السياسي، إن المجتمع الدولي غير قادر على الضغط على إسرائيل لوقف القتل الممنهج، والذي راح ضحيته عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني.

وأضاف "التلولي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "النيل للإخبار"، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ماضية في حربها ضد الشعب الفلسطيني، بمباركة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الباحث السياسي إلى أنه مع كل زيارة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتل أبيب يعلن أن الولايات المتحدة تساند وتبارك ما تفعله إسرائيل، فالخطاب الأمريكي لم يتغير.

ونوه "التلولي" إلى أن المقاومة الفلسطينة جاءت من ضهر الشعب الفلسطيني نفسه، ولا خيار لنا سوى الصمود ضد العدوان الغاشم، فالقضاء على المقاومة هو قضاء على الشعب الفلسطيني.

باحث سياسي المقاومة شفيق التلولي النيل للأخبار الإحتلال الإسرائيلي الولايات المتحدة أنتوني بلينكن

مواد متعلقة

أستاذ باطنة يوضح أسباب ضعف جهاز المناعة للإنسان (فيديو)

الشباب والرياضة: فوج خاص لذوى الهمم ضمن مبادرة "اعرف بلدك" (فيديو)

ليست المرة الأولى.. الغردقة ضمن أفضل 52 مقصدًا عالميًا فى 2024 (فيديو)

عاجل.. الأمن البحرى البريطانى: ألسنة لهب تصدر من قافلة مستهدفة من قبل الحوثيون فى البحر الأحمر

المستشار الإعلامى لرئيس حركة حماس: المقاومة تكبد الاحتلال الإسرائيلى خسائر كبيرة

القاهرة الإخبارية| تصعيد جديد بعمليات "الحوثيين" فى البحر الأحمر بالتزامن مع زيارة بلينكن

السويد ترسل 800 جندى إلى الحدود الروسية ولاتفيا

القاهرة الإخبارية.. 10 شهداء على الأقل إثر قصف إسرائيلى استهدف دير البلح ومخيم المغازى

الأكثر قراءة

النائب العام: إعفاء المواطنين من قيمة التظلم على مخالفات المرور (تفاصيل)

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

عاجل.. 3 أسباب تدفع كولر لرفض التفريط فى الشناوى (خاص)

محذرة من التصعيد فى الضفة الغربية.. وثيقة من الشاباك تطالب نتنياهو برد عائدات الضرائب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى