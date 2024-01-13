باحث سياسى: القضاء على المقاومة هو قتل للشعب الفلسطينى أجمع

قال شفيق التلولي، الكاتب والباحث السياسي، إن المجتمع الدولي غير قادر على الضغط على إسرائيل لوقف القتل الممنهج، والذي راح ضحيته عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني.

وأضاف "التلولي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "النيل للإخبار"، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ماضية في حربها ضد الشعب الفلسطيني، بمباركة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الباحث السياسي إلى أنه مع كل زيارة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتل أبيب يعلن أن الولايات المتحدة تساند وتبارك ما تفعله إسرائيل، فالخطاب الأمريكي لم يتغير.

ونوه "التلولي" إلى أن المقاومة الفلسطينة جاءت من ضهر الشعب الفلسطيني نفسه، ولا خيار لنا سوى الصمود ضد العدوان الغاشم، فالقضاء على المقاومة هو قضاء على الشعب الفلسطيني.