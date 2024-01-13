السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير استراتيجى لـ"القاهرة الإخبارية": بايدن يحاول تحسين صورته بحربه ضد الحوثيين

بايدن
بايدن

قال الدكتور محمد صالح الحربي، الخبير الاستراتيجي، إن الضربة الأمريكية للقاعدة اليمنية كانت على 16 موقعًا للحوثيين، مشيرًا إلى أنها ضربة استباقية ولكن لها طابعًا سياسيًا.

وأشار "الحربي"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن أمن الممرات البحرية هو أمر هام، ليس فقط للشرق الأوسط، بل لدول العالم أجمع.

ونوه الخبير الاستراتيجي إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحاول تحسين صورته أمام الشعب الأمريكي، خاصة أن 34% فقط يريدون بايدن رئيسًا، وتعتبر استعادة الملاحة البحرية هى طوق النجاة له.

وأضاف "الحربي" أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تتبني نظرية المناورة مع الحوثيين، مؤكدًا أن قوات الحوثي وجهت 27 ضربة، الأمر الذي يجعلها قوة ردع للسلاح الأمريكي.

القاهرة الإخبارية الحوثين الدكتور محمد صالح الحربي الرئيس الأمريكي جو بايدن الممرات البحرية

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