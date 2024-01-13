السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"تفوق روسى على أوكرانيا".. متى تنتهى الحرب بين الجارتين؟

ألكسندر زاسبكين
ألكسندر زاسبكين

قال ألكسندر زاسبكين، دبلوماسي روسي سابق، إن الجيش الأوكراني قادر على الدفاع ضد هجمات روسيا، في ظل الدعم الغربي لأوكرانيا عسكريًا واقتصاديًا.

أكد "زاسبكين"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب القول إن القرارات الخاصة بالحرب تعود للرئيس فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام الأخيرة أظهر الجيش الروسي تفوقًا على أوكرانيا.

وأضاف الدبلومسي السابق أنه يعتقد أن روسيا لا تلجأ لاستخدام الصواريخ طويلة المدي في الوقت الحالي، مضيفًا أن روسيا على المستوى العسكري تتفوق على أوروبا والولايات المتحدة نفسها.

وأشار "زاسبكين" إلى أن "روسيا كل يوم تسمع الكثير من التصريحات المختلفة من الدول الغربية، منها ما يظهر تفوق الجيش الروسي، وأخرى العكس، ولكن ما نشاهده هو تفوق جيش روسيا في الحرب الدائرة".

ألكسندر زاسبكين القاهرة الإخبارية اوروبا الحرب روسيا الجيش الأوكراني

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