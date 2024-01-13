السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير فى الشأن الإسرائيلى: بعد 100 يوم من الحرب على غزة لم تحقق حكومة نتنياهو أى انتصار يذكر

غزة
غزة

قال أحمد شديد، خبير الشئون الإسرائيلية، أن بعد أكثر من 100 يوم في الحرب على قطاع غزة، لم تحقق حكومة إسرائيل أي انتصار أو أي هدف وضعه بنيامين نتنياهو.

وأشار خبير الشئون الإسرائيلية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن المقاومة الفلسطينية، تقدم صمودًا أسطوريًا، من خلال استهداف العديد من جنود الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى تدمير فكرة التوغل البري الذي نوه لها نتنياهو.

وأضاف "شديد"، أن البيانات العسكرية من جيش إسرائيل كاذبة، وهذا ما تثبته لنا المقاومة الفلسطينية، فالسلوك الميداني لجيش الاحتلال ضعيف ويكذب البيانات الرسمية للجيش الإسرائيلي.

ونوه "شديد"، أن هناك تصدعًا يضرب قادة حكومة إسرائيل، مشيرًا أن هناك انقسامًا يشق إسرائيل، وهذا ما كشفت عنه الكثير من استطلاعات الرأي في الشارع الإسرائيلي.

خبير في الشأن الإسرائيلي غزة 100 يوم من الحرب على غزة إسرائيل القاهرة الإخبارية

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