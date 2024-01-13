السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أكاذيب معبر رفح.. الرئيس السيسى يوضح دور مصر فى أحداث غزة (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، دور مصر القيادي والإنساني، للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية بشكل عام.

استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب مصر، أن يقدما ملحمة إنسانية للأشقاء في غزة، من خلال مساعدات إنسانية وطبية، فضلًا عن وعي القيادة المصرية لمخطط التهجير القسري وإجهاضه.

ونوّه "السيسي"، إلى أن حل القضية الفلسطينية، يتمثل في حل الدولتين، والإقرار بدولة فلسطين وفقًا لتقسيم 1967، مؤكدًا أن مصر دورها إيجابي في إيقاف الصراع ونزيف الدم في قطاع غزة.

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