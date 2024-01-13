السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أكاذيب معبر رفح.. كيف ساهم الضغط فى دخول المساعدات لغزة؟ (فيديو)

معبر رفح
معبر رفح

منذ بداية الأزمة الفلسطينية، ولن تبخل مصر في دعم الشعب الفلسطيني، وهذا ما أقر به الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جميع خطاباته السياسية.

أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن الضغط على الجانب الإسرائيلي كان سببا في دخول الكثير من سيارات المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.

ونوّه الرئيس السيسي، عبر الكثير من المواقف والخطابات التي كانت تخص القضية الفلسطينية، إلى أنه من المهم أن نبذل كل الجهود لرفع معاناة الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار عن القطاع المنكوب.

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