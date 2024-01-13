"أكاذيب معبر رفح".. ما موقف مصر من القضية الفلسطينية؟ (فيديو)

لا صوت يعلو فوق صوت القضية الفلسطينية، شعار رفعته مصر منذ سنوات، ولعل آخرها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي تسببت في سيل من الدماء.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن غياب الأفق السياسي في حل القضية الفلسطينية، هو أحد التداعيات في خمس حولات من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على مدار 20 عاما.

وقد تيقن الرئيس السيسي، أن ما يحدث في قطاع غزة، ليس فقط الحرص على توجه عمل عسكري ضد حماس، ولكن محاولة لدفع السكان المدنيين للهجرة واللجوء إلى مصر، وهذا ما أشار له بأنه تصفية للقضية للفلسطينية.