البعثة العربية بالأمم المتحدة: لدينا 3 دعاوى قضائية أمام محاكم دولية بشأن القضية الفلسطينية

قال ماجد عبدالفتاح، رئيس البعثة العربية بالأمم المتحدة، إن تحركاتنا بمجلس الأمن تسعى لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار "عبدالفتاح"، من خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أننا لن نسمح لإسرائيل بتصفية القضية الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي.

ونوّه رئيس البعثة العربية بالأمم المتحدة، أن للبعثة 3 دعاوى قضائية أمام محاكم دولية بشأن القضية الفلسطينية، مضيفًا إننا نجحنا في خلق جبهة مضادة لإسرائيل في مختلف المحافل الدولية.