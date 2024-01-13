أمين سر حركة فتح لـ"القاهرة الإخبارية": دفاع إسرائيل فى محكمة العدل فشل بشكل كبير

قال زيد تيم، أمين سر حركة فتح بهولندا، إن منظمة التحرير الفلسطينية، هي التي تتواصل مع وفد جنوب إفريقيا بشأن الدعوى بمحكمة العدل الدولية.

وأضاف "تيم"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل فشلت فشلا ذريعا في حربها على قطاع غزة، مضيفًا أن خطوة جنوب إفريقيا جيدة وتشير إلى حرب الإبادة التي تحدث بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار أمين سر حركة فتح بهولندا، أن دفاع الكيان المحتل في محكمة العدل الدولية، فشل بشكل كبير، مشيرًا أن الوفد الجنوب إفريقي، اعتمد بشكل كبير على مشاهد الإبادة والعنف الذي تعرض لها الأبرياء في قطاع غزة.

ونوه "تيم"، أن من المتوقع أن تحكم محكمة العدل الدولية، بضرورة وقف النار والحرب على قطاع غزة، مشيرًا أن هذا القرار سيكون الشوكة التي يخشي منها بنيامين نتنياهو.