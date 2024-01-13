السبت 13 يناير 2024
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مراسل القاهرة الإخبارية: مظاهرة بالأعلام داعمة لفلسطين أمام البرلمان البريطانى

جريدة الدستور

أفاد أبوبكر بشير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن العاصمة البريطانية لندن، مازالت تشهد مسيرات للتنديد بالعدوان الإسرائيلي علي شعب غزة.

قال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن المظاهرة انتقلت من وسط لندن، واستقرت أمام مقر البرلمان البريطاني، مشيرًا إلى أنها المظاهرة رقم 30 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونوه "بشير"، إلى أن الشرطة البريطانية، اعتقلت شخصين ضمن المظاهرة بتهمة خرق قوانين التظاهر، مؤكدًا أن المظاهرات جاءت بالتزامن بالتعاون البريطاني الأمريكي للتصدي لهجمات الحوثين.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن المتظاهرين حملوا أعلام فلسطين أمام مقر البرلمان البريطاني، لوقف العدوان الإسرائيلي، وعدم انزلاق بريطانيا في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة مع الحوثيين.

مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية البرلمان البريطاني لندن وسط لندن الشرطة البريطانية

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