السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز لـ"القاهرة الإخبارية": مصر أرغمت إسرائيل على زيادة دخول شاحنات المساعدات لغزة

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، إن معبر رفح مفتوح ولم يغلق، مشيرًا إلى أن الأرقام تشرح نفسها، فكيف دخل 7000 طن أدوية مساعدة، 4000 طن من الوقود، 20 ألف لتر مياه، بالإضافة إلى أن مصر استقبلت 1210 من المصابين معهم مرافقون 1085 من الفلسطينيين.

وأوضح رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن مصر استطاعت أن ترغم إسرائيل على زيادة دخول سيارات المساعدة الإنسانية، بسبب رفضها خروج العالقين وأصحاب الجنسيات الأخري إلا بدخول المساعدات.

وأشار "الباز"، إلى أن مصر استطاعت أن ترفع عدد الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والطبية، إلى 290 شاحنة يوميًا، مؤكدًا أن إسرائيل تعمدت ضرب الجهة الأخرى من معبر رفح لعرقلة دخول سيارات المساعدات الإنسانية.

محمد الباز القاهرة الإخبارية غزة إسرائيل جريدة تحرير الدستور الباز

مواد متعلقة

المركز الأوكرانى للحوار: روسيا تستخدم أكثر من 10 آلاف من الذخيرة يوميًا فى حربها مع أوكرانيا

أمين سر حركة فتح لـ"القاهرة الإخبارية": دفاع إسرائيل فى محكمة العدل فشل بشكل كبير

بايدن: الولايات المتحدة أوصلت رسالة خاصة لإيران بشأن هجمات الحوثيين

البعثة العربية بالأمم المتحدة: لدينا 3 دعاوى قضائية أمام محاكم دولية بشأن القضية الفلسطينية

"أكاذيب معبر رفح".. ما موقف مصر من القضية الفلسطينية؟ (فيديو)

أكاذيب معبر رفح.. الرئيس السيسى يوضح دور مصر فى أحداث غزة (فيديو)

أكاذيب معبر رفح.. كيف ساهم الضغط فى دخول المساعدات لغزة؟ (فيديو)

مبعوث الأمم المتحدة باليمن يعرب عن قلقه جراء التطورات الأخيرة بالبحر الأحمر

الأكثر قراءة

هل وافقت مصر على التهجير القسرى لسكان غزة مقابل امتيازات مالية؟

تكليف رئاسى بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

كيف تستفيد من مدخراتك بالدولار فى مصر؟.. "الدستور" يوضح

التحريات تكشف تفاصيل جديدة فى مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ26 بفندق شهير

الأسوأ لم يأتِ بعد.. خبير بيئى: سنشهد تغيرات مناخية حادة خلال العام الجديد

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى