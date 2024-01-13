محمد الباز لـ"القاهرة الإخبارية": مصر أرغمت إسرائيل على زيادة دخول شاحنات المساعدات لغزة

قال الدكتور محمد الباز، إن معبر رفح مفتوح ولم يغلق، مشيرًا إلى أن الأرقام تشرح نفسها، فكيف دخل 7000 طن أدوية مساعدة، 4000 طن من الوقود، 20 ألف لتر مياه، بالإضافة إلى أن مصر استقبلت 1210 من المصابين معهم مرافقون 1085 من الفلسطينيين.

وأوضح رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن مصر استطاعت أن ترغم إسرائيل على زيادة دخول سيارات المساعدة الإنسانية، بسبب رفضها خروج العالقين وأصحاب الجنسيات الأخري إلا بدخول المساعدات.

وأشار "الباز"، إلى أن مصر استطاعت أن ترفع عدد الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والطبية، إلى 290 شاحنة يوميًا، مؤكدًا أن إسرائيل تعمدت ضرب الجهة الأخرى من معبر رفح لعرقلة دخول سيارات المساعدات الإنسانية.