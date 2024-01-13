السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز لـ"القاهرة الإخبارية": الجريمة الإسرائيلية ارتكبت على الهواء ولا تحتاج لتوثيق

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن ما أثير من أمس حتى اليوم بخصوص معبر رفح، هو أمر طبيعي حيث يتزامن مع مأزق كبير لإسرائيل بوصولها محكمة العدل الدولية.

وأضاف "الباز"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه من الطبيعي أن تلجأ إسرائيل لما يعرف بـ"الضربات الطائشة" في جلسات محكمة العدل الدولية، من خلال ترديد اتهام بأن مصر هي التي تعرقل دخول المساعدات لإسرائيل.

وأشار رئيس تحرير جريدة الدستور، إلى أن الحرب الإسرائيلية موثقة بالصوت والصورة، مضيفًا أن الجريمة الإسرائيلة ارتكبت على الهواء.

ونوّه "الباز"، بأن تصريحات المسئولين الإسرائيليين، هم من أعلنوا عن أن إسرائيل ترفض عبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيرًا إلى أن حجتهم هو الخوف في أن تقع في يد حماس.

الباز القاهرة الإخبارية الجريمة الإسرائيلة جريدة الدستور الدكتور محمد الباز

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