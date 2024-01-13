السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نتنياهو لوزير خارجية أمريكا: هذه الحرب ليست حربنا فقط بل حربكم أيضًا

نتنياهو ووزير خارجية
نتنياهو ووزير خارجية أمريكا

قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، إنه لم نتخذ قرارًا بعد بشأن السيطرة المحتملة على محور فلادلفيا، مؤكدًا أنه لا يمكن إنهاء الحرب في غزة إلا بعد غلق صفحة محور فلادلفيا، والذي يعتبر الممر لدخول الأسلحة لحماس.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، أننا سنعمل على استعادة المحتجزين وضمان أمننا لعقود مقبلة، مشيرًا إلى أن محكمة العدل الدولية لن تمنع إسرائيل من القتال حتى النصر.

ونوه بنيامين نتنياهو، بأنه خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قلت له: "إن هذه الحرب ليست حربنا فقط بل حربكم أيضًا".

نتنياهو أمريكا وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن بلينكن القاهرة الإخبارية

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