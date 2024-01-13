السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسى لـ"القاهرة الإخبارية": الولايات المتحدة عُرضة للانزلاق فى الحرب بهجماتها ضد الحوثيين

الدكتور حسن منيمنة
الدكتور حسن منيمنة

قال الدكتور حسن منيمنة، الكاتب والباحث السياسي، إن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لعدم اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، مع ذلك تنزلق في حرب مع جماعة الحوثي.

وأشار "منيمنة"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه منذ اندلاع الحرب في غزة، تقدم الولايات المتحدة لإسرائيل الدعم المادي والعسكري، بشرط ألا تخرج الحرب خارج غزة.

وأضاف الكاتب والباحث السياسي، أن الولايات المتحدة، بهجماتها ضد الحوثيين، ترى أنه دعم لإسرائيل لردع أي شىء يعرقل مهام حكومة إسرائيل في قطاع غزة.

ونوه "منيمنة"، بأن المشكلة تكمن في أن الولايات المتحدة عرضة للانزلاق في الحرب الدائرة في المنطقة، وهذا خطر يهدد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

باحث سياسي الولايات المتحدة الحوثين الدكتور حسن منيمنة جماعة الحوثي القاهرة الإخبارية غزة

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